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Taşkent'te hedef kalıcı spor alanı yaratmak

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Taşkent Spor Kulübü yönetim kurulu, Taşkent'te gençlere kalıcı bir spor alanı yaratmak için çalışmalarını sürdürürken, halı sahanın ilk betonunu döktü

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Taşkent'te hedef kalıcı spor alanı yaratmak
Taşkent Spor Kulübü yönetim kurulu, Taşkent'te gençlere kalıcı bir spor alanı yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sami Engindal başkanlığındaki Taşkent Spor Kulübüyönetim kurulu, halı saha yapımı konusunda bir açıklama yaparken, açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Taşkent Spor Kulübü yönetim kurulu olarak Taşkent'te gençlerimize kalıcı bir spor alanı yaratmak için çalışıyoruz.
Halısahanın ilk betonu hayırlısı ile döküldü. Halı saha yapımı için desteğini sağlayan tüm üyelerimize, köylülerimize,satışı yapılan piyangolarda katkı koyan tüm herkese, Yukarı Taşkent muhtarı Durmuş Aşandır'a ve katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen Dikmen Belediyesi Başkanı Yüksel Çelebi'ye çok teşekkür ederiz.”
 
 
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