Okçular 12’den vurmak için mücadele ettiler

52. Geleneksel İskele Festivali bünyesine katılan okçuluk yarışmasının bu yıl 3.’sü gerçekleştirildi. İskele Belediyesi’nin katkılarıyla KKTC Okçuluk Federasyonu’nun himayelerinde İskele Onur Camping olarak bilinen alanda gerçekleştirilen ve çok sayıda sporcunun katılığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda taktim edildi. 5 kategoriden oluşan yarışmanın finalinde dereceye giren sporculara ödülleri Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Seymen Yılmaz ve KKTC Okçuluk Federasyonu yetkilisi tarafından taktim edildi.

2.İskele Okçuluk Yarışmasında Dereceye Girenler:

U 13 A KIZ

1. Melek Osum (KANTARA)

2. Miray Erkurt (KODOSD)

3. Doğa ekşi (KODOSD)

U 13 A ERKEK

1. Berkay Talaş (BAF)

2. Doğukan Ekşi (KODOSD)

U 13 B OLİMPİK KIZ

1. Irmak Sekmen (BAF)

U 13 B OLİMPİK ERKEK

1. Ali Demir (MGA)

2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)

U 15 OLİMPİK KIZ

1. Hayal Hüsam (BAF)

2. Kübra Altınbaş (EŞE)

3. İclal Ilgu (MGA)

U 15 OLİMPİK ERKEK

1. Azat Yalçın (KODOSD)

2. Uras Cıvgın (MGA)

3. Eren Arslan (MGA)

U 15 MAKARALI KIZ

1. Aleyna Bakkal (EŞE)

U 15 MAKARALI ERKEK

1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)

U 18 OLİMPİK KIZ

1. Sahra Havutçu(KANTARA)

2. Ayça Numan (BAF)

U 18 OLİMPİK ERKEK

1. Ekrem Başar (BAF)

2. Asrın Harmancıklı (EŞE)

3. İsmet Aydoğdu (MGA)

U 21 OLİMPİK KIZ

1. Gülay Araz (BAF)

2. Gülnaz Kahyrova (KASD)

3. Hayat Dönmez (MGA)

U 21 OLİMPİK ERKEK

1. Mustafa Soygazi(BAF)

2. Okay Maşera(BAF)

3. Poyraz Okur

BÜYÜK OLİMPİK KADIN

1. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)

2. Pervin Çerkez (KODOSD)

3. Nur Yılmaz (KODOSD)

BÜYÜK OLİMPİK ERKEK

1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)

2. Erdem Yükselenler (KODOSD)

3. Ömer Duman (MSK)

BÜYÜK MAKARALI KADIN

Güzin Bakkal (EŞE)

