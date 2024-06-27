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MSA’da tek aday Ahmet Ogan

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MSA’da tek aday Ahmet Ogan
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KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği olağan genel kurulu yapılıyor. 28 Haziran Cuma günü Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) toplantı salonunda saat 16.30 da yapılacak olan olağan genel kurul açılış ve divanın oluşumun ardından faaliyet ve mali raporların okunarak aklanması, sonrasında başkanlık seçimi gerçekleştirecek. Yönetim kurulu ile diğer organların seçimin ardından genel kurul dilek ve temennilerle sona erecek. Genel kurulda Dernek başkan adaylığı için başvuru yapan Ahmet Ogan tek aday olarak girecek. 
 
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