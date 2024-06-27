Remzi, bonservisiyle GG’de

Aksa Süper Ligde 2024 – 2025 sezonunda üst sıraları hedefleyen ChinaBazaar Gençlik Gücü transferlerine devam ediyor.

ChinaBazaar Gençlik Gücü yönetimi, geçtiğimiz sezonun devre arasında opsiyonlu kiralık olarak Yeniboğaziçi’nden transfer ettiği kaleci Remzi Rıylı için opsiyonunu kullandı.

Remzi Rıylı böylelikle bonservisli olarak ChinaBazaar Gençlik Gücü futbolcusu oldu

