MTG'de başkan adayı Mehmet Akkent

Necati KÜLAHLILAR
Süper Ligde son 5 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde Koral Bozkurt'un ayrılmasının ardından iki kez ertelenen genel kurul süreci sonuçlandı.
Mağusa Türk Gücü'nde (MTG) 21 Haziran Cuma günü toplanacak olağanüstü genel kurulda, Mehmet Akkent başkanlık adaylığı için başvuruda bulundu.
Mehmet Akkent, Koral Bozkurt yönetiminde Futbol Şubesi Sorumlusu olarak görev yapmıştı. Akkent, yönetim kurulu listesini büyük ölçüde belirlediğini ve yeni isimlerin çoğunlukta olduğu bir yönetimle göreve gelmeyi planladıklarını ifade etti.
Son beş sezonun lig şampiyonu olan MTG'de, beklentilerin yüksek olduğunu ve yine zirve mücadelesi veren bir kadro kurmayı hedeflediklerini belirten Akkent, Koral Bozkurt'un yönetimde aktif bir rol almasa da maddi ve manevi desteklerini sürdüreceğini vurguladı.
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