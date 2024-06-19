banner913
banner932
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
31 0
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
40 0
 
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
43 0
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
204 0
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
68 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
39 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
34 0
banner1032

MTG'de başkan adayı Mehmet Akkent

banner1020

Mağusa Türk Gücü’nde (MTG) uzun süredir bulunamayan başkan adayı Mehmet Akkent oldu. Yeni yönetimde ağırlıklı olarak yeni isimler yer alacak

banner974
MTG'de başkan adayı Mehmet Akkent
banner971
Necati KÜLAHLILAR
Süper Ligde son 5 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde Koral Bozkurt'un ayrılmasının ardından iki kez ertelenen genel kurul süreci sonuçlandı.
Mağusa Türk Gücü'nde (MTG) 21 Haziran Cuma günü toplanacak olağanüstü genel kurulda, Mehmet Akkent başkanlık adaylığı için başvuruda bulundu.
Mehmet Akkent, Koral Bozkurt yönetiminde Futbol Şubesi Sorumlusu olarak görev yapmıştı. Akkent, yönetim kurulu listesini büyük ölçüde belirlediğini ve yeni isimlerin çoğunlukta olduğu bir yönetimle göreve gelmeyi planladıklarını ifade etti.
Son beş sezonun lig şampiyonu olan MTG'de, beklentilerin yüksek olduğunu ve yine zirve mücadelesi veren bir kadro kurmayı hedeflediklerini belirten Akkent, Koral Bozkurt'un yönetimde aktif bir rol almasa da maddi ve manevi desteklerini sürdüreceğini vurguladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.