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Lefkoşa Cimnastik Kulübü, sporcularını ödüllendirdi

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Lefkoşa Cimnastik Kulübü, sporcularını ödüllendirdi
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KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübü (LCK), ödül gecesi düzenleyerek başarılı sporcularını ödüllendirdi.
Yüksel Özyaşar’ın başkanlığını yürüttüğü Lefkoşa Cimnastik Kulübü, kulüp merkezinde düzenlediği ödül gecesiyle Türkiye’de düzenlenen okullar arası yarışmalarda dereceye giren sporcularına ödül verdi.
Ailelerin de katıldığı ödül töreni başkan Yüksel Özyaşar’ın konuşmasıyla başladı. Ödül töreninde başkan Yüksel Özyaşar, antrenörler Türkay Özata, Hasan Aksoy, Bilgin Diker ve Cemal Özata başarılı sporculara ödüllerini verdiler.
Sporcu aileleri, Lefkoşa Cimnastik Kulübü’ne çocuklara verilen değer nedeniyle teşekkür ederlerken, ödüllerin çocukları motive ettiğine vurgu yaptılar.
 
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