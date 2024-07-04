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Dartslar umut olmak için atıldı

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Dartslar umut olmak için atıldı
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Deniz Nasıfoglu'nu Kansere karşı verdiği savaşı selamlamak amacıyla festival havasında gerçekleştirilen ve tüm gelirinin Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Hastanesi'ne bağışlandığı Play For Hope Darts Turnuvası 4 Temmuz Pazar günü Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajında düzenlendi.
Darts yarışmacıları Play For Hope, Umut olmak için katıldıkları turnuvaya oldukça fazla ilgi gösterdi. Tüm gelirin organizasyonun amacı için bağışlandığı turnuvada şampiyon Tony Stone, ikinci Murat Çınaroğlu ve üçüncü Mehmet Amcaoğlu oldu. Mustafa Behlül ise hem en yüksek sayı atan hem de en az okta bitiren ödülünü alırken Tony Stone en yüksek sayıda bitirme yan ödülünü aldı.
 
 
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