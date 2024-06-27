Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden Karavezirler’e ziyaret

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, Asbaşkan Ahmet Özyaşar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özsoy tarafından Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e nezaket ziyareti gerçekleştirildi. Özsoy, yerel yönetimler ile her zaman iş birliği içinde olduklarını, Akıncılar Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in spor camiasında uzun yıllar hizmet eden bir kişi olduğunu ve spor yazarları ile de çok yakın bir kimliğe sahip olduğunu hatırlattı ve kabulden dolayı Karavezirlere teşekkür etti. Başkan Karavezirler ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu anlamlı ziyaret için Özsoy ve ekibine teşekkürlerini sundu.

