Haspolat İlkokulu’nda futbol coşkusu yaşandı

Haspolat İlkokulu’nda eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, eğlenceli aktivitelere düzenlenmeye devam ediyor.

Düzenlenen aktivitelerden biri de futbol turnuvası oldu. Haspolat İlkokulu 4. ve 5. Sınıfları arasında, kız – erkek takımlarının yer aldığı futbol turnuvası düzenlendi.Oldukça eğlenceli ve çekişmeli geçen turnuvayıokul Beden Eğitimi öğretmeni Erdoğan Emiroğulları, okul çalışanı Özkan Ozanalp ile birlikte gerçekleştirdi.

Öğrencilerin oldukça eğlendiği turnuva sonunda kazanan takımlara ve gol krallarına kupaları verilirken, tüm öğrencilere madalya takıldı.

