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Kadınlar Ligi’nde 11. Hafta sonuçları

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Kadınlar Ligi’nde 11. Hafta sonuçları
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 11.hafta maçları tamamlandı.
Haftanın sonuçları şöyle:
Vadili – Taşkınköy: 6 – 0
China Bazaar GG – İskele Trabzonspor: 9 – 0
Doğan Türk Birliği – Dumlupınar: 0 – 2
Dem’s Construction Mağusa SA – Binatlı: 3 – 0
 
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