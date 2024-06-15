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Hasan Macila IAME Serisinde Kupaları Toplamaya Devam Ediyor!

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Hasan Macila IAME Serisinde Kupaları Toplamaya Devam Ediyor!
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Ülkemizin genç karting pilotlarından Hasan Macila, IAME Serisi'nde harikalar yaratmaya devam ediyor. En ilgi gören ve en çok pilotun katılımıyla gerçekleşen çekişmeli yarış serisinde yine birinci Hasan Macila oldu. Gençlerimizin uluslararası platformlarda kazandığı başarılar, göğsümüzü kabartıyor.

Hasan Macila, her yarışta gösterdiği performans ve elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Hem ülkemizi temsil etmesi hem de aldığı kupalarla genç sporculara örnek olması, spor camiasında büyük takdir topluyor. IAME Serisi gibi prestijli bir organizasyonda kazandığı bu yeni seri, Hasan'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

Macila'nın bu başarısı, sadece onun kişisel kariyeri için değil, aynı zamanda Kıbrıs'da karting sporunun gelişimi ve tanıtımı açısından da büyük bir önem taşıyor. Genç sporcularımıza ilham kaynağı olan Hasan Macila'ya, uluslararası arenada daha nice başarılar diliyoruz. Pist tarihinin rekorunu da kıran Hasan Macila, kupaları toplamaya devam ediyor.
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