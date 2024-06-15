banner913
banner932
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
9 0
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
147 0
 
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
55 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
24 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
23 0
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
94 0
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
21 0
banner1032

Otellerde bayram doluluğu yüzleri güldürdü

banner1020

banner974
Otellerde bayram doluluğu yüzleri güldürdü
banner971

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), bayramda otellerde beklenen doluluk oranlarını açıkladı.

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner tarafından yapılan açıklamada, beş yıldızlı büyük tesislerde yüzde 89, küçük otellerde ise yüzde 67 düzeylerinde doluluk beklendiği kaydedildi.

Ortalama doluluğun yüzde 78 civarında olacağının beklenildiği belirtilen açıklamada, “Toplam 108 üye otelimizin 26 'sında bayram boyunca yüzde 100 doluluk yaşanması beklenmektedir. Bunun yanında, 42 tesisimizin bayram dolulukları ise yüze 60-99 oranları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.” denildi. 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.