Otellerde bayram doluluğu yüzleri güldürdü

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), bayramda otellerde beklenen doluluk oranlarını açıkladı.

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner tarafından yapılan açıklamada, beş yıldızlı büyük tesislerde yüzde 89, küçük otellerde ise yüzde 67 düzeylerinde doluluk beklendiği kaydedildi.

Ortalama doluluğun yüzde 78 civarında olacağının beklenildiği belirtilen açıklamada, “Toplam 108 üye otelimizin 26 'sında bayram boyunca yüzde 100 doluluk yaşanması beklenmektedir. Bunun yanında, 42 tesisimizin bayram dolulukları ise yüze 60-99 oranları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.” denildi.