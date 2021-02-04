Halilibrahimle spora büyük ilgi

Profesyonel bireysel gelişim antrenörü Süleyman Halilibrahim, insanlara spor yaptırmak için googlemeet platformundan oldukça kalabalık bir katılımcı grupla spor seansları düzenliyor

Pandemi süreci nedeniyle evde kalma sürecinin yaşandığı bugünlerde profesyonel bireysel gelişim antrenörü Süleyman Halilibrahim ve antrenör arkadaşları,googlemeet platformundan canlı olarak spor yaptırıyor.

Oldukça kalabalık bir katılımcı grupla yapılan spor seansları ile ilgili olarak Süleyman Halilibrahim şu açıklamayı yaptı:

“Sağlık için evimizde kalıp spor yapıyoruz. Antrenmanlarımız çokda zevkli geçiyor.

Bu arada arkadaşlar tüm gün evde hareketsiz kalıp spor yapmaya motivasyon bulamayan herkes seanslarımıza davetlidir.(Alarmlarınızı kurun 6 Şubat Cumartesi saat 16.00 da görüşmek üzere)

Seanslarımız googlemeet platformundan takımımızın tecrübeli eğitmenleri gözetmenliğinde yapılmaktadır.Sağlıkla Kalın!”

