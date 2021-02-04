Zihni’nin takımı kupa ile maçlara başlıyor

Niyazi ERGÜLEN
Temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği Maidstone United takımının yer aldığı Uluslar Ligi verilen zorunlu aranın ardından devam edecek.
Maidstone United verilen aranın ardından ilk resmi maçını ise TheBuildbase FA Trophy üçüncü turunda oynayacak. Hakan Hayrettin’in teknik direktörlüğünü yaptığı Maidstone United, 6 Şubat Cumartesi günü deplasmandaHornchurch FC takımı ile karşılaşacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.