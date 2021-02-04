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Zihni’nin takımı kupa ile maçlara başlıyor

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Zihni’nin takımı kupa ile maçlara başlıyor
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Niyazi ERGÜLEN
Temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği Maidstone United takımının yer aldığı Uluslar Ligi verilen zorunlu aranın ardından devam edecek.
Maidstone United verilen aranın ardından ilk resmi maçını ise TheBuildbase FA Trophy üçüncü turunda oynayacak. Hakan Hayrettin’in teknik direktörlüğünü yaptığı Maidstone United, 6 Şubat Cumartesi günü deplasmandaHornchurch FC takımı ile karşılaşacak.
 
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