Güreşte Raif Kaya Kupası YDÜ’nün

Raif Kaya Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları’nda 6 takımdan 23 güreşçi mücadele ederken, Yakın Doğu Üniversitesi 195 puanla birincilik kupasını kazandı

KKTC Güreş Federasyonu’nun düzenlediği Raif Kaya Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları’nda Yakın Doğu Üniversitesi 195 puanla birincilik kupasını kazandı.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda Oruç Ertürk, Ahmet Cengiz Öktem, Ercan Köse, Halil İbrahim Kurt ve Savaş Şeker’in hakemliklerinde yapılan müsabakalarda 6 takımdan 23 güreşçi mücadele etti.

Takım klasmanında birinci olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne kupasını, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar verdi.

Sıkletlerinde dereceye giren güreşçilere de madalyaları sunuldu.

TAKIM KLASMANI

1.Yakın Doğu Üniversitesi: 195 puan

2.Doğu Akdeniz Üniversitesi: 160 puan

3.Ottoman: 55 puan

4.Lapta Türk Birliği: 25 puan

5.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 20 puan

6.Umuda Yolculuk Spor Kulübü: 20 puan.

SIKLET DERECELERİ

57 kg: İsmail Kurşun (DAÜ), 2.Hamza Kırbay (BİASK), 3.Cengiz Bergün (YDÜ)

61 kg: 1.Ardacan Yılmaz (LTB), 2.İsmail Kurt (Ottoman), 3.Berk Köklü (YDÜ)

65 kg: 1.Ali Kurşun (DAÜ), 2.Orhan Önen (YDÜ)

70 kg: 1.Amadbenov Parviz (YDÜ), 2.Kadir Azimov (UYSK), 3.Falid Mashadiyev (Ottoman)

74 kg: 1.Arif Kondoz (YDÜ), 2.Zeki Demir (DAÜ)

79 kg: 1.İvan Berezovsky (DAÜ), 2.Toykan Karapaşa (YDÜ)

86 kg: 1.Hüseyin Tokdemir (YDÜ)

92 kg: 1.Hazar Şakar (YDÜ), 2.İsmail Arslan (DAÜ)

97 kg: 1.Mücait Dönmez (YDÜ), 2.Efe Yetimoğlu (DAÜ)

125 kg: 1.Halit Bayrakcı (DAÜ), 2.İlker Kaya (Ottoman)

BASINLA BULUŞMA 28 MAYIS’TA

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, 28 Mayıs 2024 Salı günü spor basını ile bir araya geliyor. Rifat Şener Güreş Salonu’ndaki federasyon merkezinde yer alacak basın toplantısı saat 15.00’te başlayacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne üye spor yazarlarının davetli olduğu basın toplantısında, federasyon faaliyetleri ve yeni projeler hakkında bilgilendirme yapılacak.

ŞEHİT GÜREŞÇİLER ANILACAK

Şehit Güreşçiler, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak büyükler grekoromen güreş müsabakalarıyla anılacak. Rifat Şener Güreş Salonu’nda yer alacak ve 2008 doğumlu ile daha büyük yaştaki güreşçilerin mücadele edeceği müsabakalar, tartılardan sonra saat 10.30’da başlayacak.

