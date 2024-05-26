Buse Savaşkan Balkan şampiyonu

İzmir’in ev sahipliğinde 25-26 Mayıs tarihlerinde Atatürk Stadı’nda gerçekleşen şampiyonada ülkemiz atleti Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.92’lik kariyer ve sezon derecesi ile Balkan şampiyonu oldu

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, 77. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda birinci olarak altın madalya kazadı.İzmir’in ev sahipliğinde 25-26 Mayıs tarihlerinde Atatürk Stadı’nda gerçekleşen şampiyonada temsilcimiz, kadınlar yüksek atlamada 1.92’lik kariyer ve sezon derecesi ile Balkan şampiyonluğuna ulaştı.Yarışa 1.75’lik atlayışı ile başlayan Buse, sırasıyla 1.80, 183, 1.86 ve 1.89’u ilk haklarında geçmeyi başardı ve tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliği garantiledi.Buse daha sonra 1.91 olan kariyer derecesinin üzerine çıkmak için çıtayı 1.92’ye yükseltti.İkinci hakkında bu dereceyi geçen milli atletimiz hem kariyer derecesini geliştirdi hem de sezonun en iyi derecesine ulaştı.Ardından antrenörü Gennadi Zuiev’in talimatlıyla 1.95’i deneyen sporcumuz özellikle üçüncü ve son hakkında bu dereceyi geçmeyi kılpayı kaçırdı.Elde edilen başarı sonrasında antrenör Gennadi Zuiev ile beraber Buse’nin yarışını yerinde takip eden KKTC Atletizm Federasyonu kafilesinde yer alan Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı, Genel Sekreter Derya Atamer, Uzman Psikolog Gözde Acaray, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyesi Okan Karademir ve spor yazarı Burhan Gürkan büyük sevinç yaşadı.BUSE’YE ALTIN MADALYAYI SÜTCÜ TAKDİM ETTİKadınlar yüksek atlama ödül töreninde tarihi anlar yaşandı.Şampiyon olan Buse ile birlikte dereceye giren Yunan ve Bulgar sporculara madalyaları Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü tarafından takdim edildi.Buse’nin elde ettiği başarı sonrasında açıklamada bulunan Mustafa Sütcü; “Buse’in başarısıyla gurur duyduk. Bu başarı burada kalmayacak. Olimpiyat yolunda sporcumuza her konuda tam destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.OLİMPİYAT HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞÜYORTemsilcimiz Buse Savaşkan elde ettiği Balkan şampiyonluğu ile Dünya sıralamasında ve Olimpiyat kotası almada önemli puanlarını hanesine yazdırdı.Şu anda Dünya sıralamasında 27., Olimpiyat kotasında ise 23. sırada yer alan temsilcimizin yeni açıklanacak sıralamarda daha da üst basamaklara tırmanması bekleniyor.SIRADAKİ DURAK AVRUPA ŞAMPİYONASIBuse Savaşkan’ın sıradaki durağı İtalya olacak. Sporcumuz 7-12 Haziran 2024 tarihlerinde Roma’da düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda başarılarına bir yenisini eklemek için yarışacak.