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Ege Erülkü Türkiye Şampiyonu

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Ege Erülkü Türkiye Şampiyonu
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Sivas’ta bugün düzenlenen Bireysel zamana karşı yarışlarda milli bisikletçimiz Ege Erülkü 18.3 km olan parkuru 23.13.09’luk derecesi ile en iyi zamana sahip olarak tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.
30 Haziran da 70 km'lik yol şampiyonasına katılacak olan sporcumuz çifte Türkiye şampiyonluğu için mücadele verecek.
 
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