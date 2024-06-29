Savoy Marmara finalde

Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sirdar, Deniz Orhunöz, Ali Kozok
Savoy Marmara: Derviş (3), Kıyal, Hamit (7), FuT (, Stefan (10), Mustafa (5), Emeka (5), Moore. (17)
Çetinkaya: Mustafa, Sarp, Gökhun (6), Mazhar, Marcel (21), Lual, Goba (4), Enock (2)
İlk periyot: 18-10
İlk yarı: 41-16
Üçüncü periyot: 59-33
Extend Erkekler Ligi’nde Savoy Marmara tarihinde ilk kez finale çıktı. Yarı final serdi üçüncü maçında Çetinkaya’yi 66-39 yenen Savoy Marmara seriyi 2-1 kazandı.
Baştan sona üstün olan Marmara karşısında Çetinkaya kötü bir oyun oynadı.
Savoy Marmara ilk yarıda rakibi karşısında 41-16 önde bitirdi.
İkinci yatıda da rahat bir oyun oynayan Savoy Marmara maçı 66-39 seriyi de 2-1 kazanarak finale yükseldi. Savoy Marmara’da Stefan ve Moore maçta öne çıkan isimler oldular. Maçı Çetinkaya Kulübü Başkanı Mehmet Tatar da izledi.
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