Doğukan, Alanya’da birincilik için kulaç atacak

Bir süredir Kayseride’deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Doğukan Ulaç, Türkiye’deki kulübü Avrupa Yüzme İhtisas adına “Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri”ne katılıyor. 14-16 Temmuz’da Alanya’da yer alacak 10 Kilometre yarışında ilk sırayı alacak sporcu Türkiye tarihinde bir ilk olacak Makedonya/Ohrid’de yer alacak 25 kilometrelik maratonda yarışma hakkı kazanacak. Makedonya’daki maraton 27 Ağustos’ta yapılacak.

Doğukan’ın kulaç atacağı 10 kilometre yarışı 16 Temmuz’da yapılacak. Kayseri’deki çalışmalarında 10 K’da 1.54’lük derece elde eden Doğukan buradaki çalışmalarının çok iyi gittiğine de vurgu yaptı. 2018 ve 2022 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Maratonu şampiyonu Doğukan Ulaç bu yıl 20 Ağustos’ta yapılacak yarış için de iddiasını ortaya koydu.

