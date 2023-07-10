Umut Nayir ve Alexander Djiku Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, geçen sezon HangikrediÜmraniyespor’da kiralık olarak forma giyen Umut Nayir ile anlaştı.

Geçen sezon performansıyla dikkat çeken Umut Nayir, 17 gol kaydederek ligin en fazla gol atan yerli oyuncusu oldu. Milli futbolcu, son olarak Galler karşısında kilidi açan golü kaydederek ay yıldızlıların 3 puan ulaşmasında önemli rol oynadı.

30 yaşındaki oyuncu, daha önce Beşiktaş forması da giydi. Siyah beyazlılarda 30 maça çıkan Umut, 6 kez rakip ağları havalandırdı.

ALEXANDER DJİKU, RESMEN FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza törenine Selahattin Baki ile Sportif Direktör MarioBranco da yer aldı.



