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Nicolo Zaniolo EURO 2024'te yok

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İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Nicolo Zaniolo'nun sakatlığı nedeniyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı

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Nicolo Zaniolo EURO 2024'te yok
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EURO 2024 öncesinde İtalya Milli Takımı'na Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. Premier Lig'de Aston Villa'nın Liverpool'la oynadığı maçta sakatlanan Zaniolo'nun EURO 2024 kadrosunda olmayacağı açıklandı.
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luicano Spalletti, Roma'da katıldığı bir etkinlikte Zaniolo'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer almayacağını doğruladı.
Spalletti açıklamasında, "İlk olarak Nicolo Zaniolo'yla konuştuk. Onun geri dönmesi çok zor, hatta bu ihtimali göz ardı ediyorum." dedi.
 
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