GG ve Yenicami ligde kaldı

Süper Lig Play outta dün alınan 2. Maçların sonuçlarından sonra 22 puana yükselen China Bazaar Gençlik ile 21 puana yükselen Yenicami ligde kalmayı garantilediler. Bu 2 takım arasında oynanması gereken son maç oynanmayacak

AKSA Süper Lig’in Play-out mücadelesinde ikinci maçlar oynandı.İkinci hafta maçları sonucunda China Bazaar Gençlik Gücü ve Yenicami, ligde kalmayı garantileyen ekipler olurken, Küçük Kaymaklı ve Mesarya üçüncü maçlarda ligde kalabilmek için karşı karşıya gelecek.Play-out’un diğer mücadelesinde Yenicami ile Küçük Kaymaklı karşılaştı. 2-2 tamamlanan mücadele sonrasında Yenicami ligde kalmayı garantiledi. Yenicami’nin golleri 31’inci dakikada penaltıdan Hasan Kanlı ile 55’inci dakikada Serge Abaka kaydetti. Kaymaklı’nın golleri 14’üncü dakikada Badara Sylla ile 42’nci dakikada Arseven Dağer’den geldi. Bu sonuçla Yenicami 21 puana yükselerek rahat bir nefes aldı. Küçük Kaymaklı ise puanını 18 yaptı. Play-out son maçında Pazar günü Mesarya ile Küçük Kaymaklı kritik bir maça çıkacak. Beraberlik ve galibiyet Kaymaklı’yı ligde tutacak. Mesarya’nın ligde kalması için mutlak galip gelmesi gerekiyor.China Bazaar Gençlik Gücü ile Mesarya, Play-out ikinci maçında Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden Gençlik Gücü, son maç öncesi ligde kalmayı garantiledi. Gençlik Gücü’ne kritik galibiyeti getiren golleri 45’inci dakikada Asman Ndikumana ve 75’inci dakikada Arif Uysal kaydetti. Mesarya’nın tek sayısı 83’üncü dakikada Lukman’dan geldi. Bu sonucun ardından Gençlik Gücü 22 puana yükselerek ligde kalmayı garantiledi. Mesarya ise 17 puanda kaldı.1. C. B. Gençlik Gücü 2 1 1 0 1 222. Yenicami 2 0 2 0 0 213. Küçük Kaymaklı 2 0 2 0 0 184. Mesarya 2 0 1 1 -1 17