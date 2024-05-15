GG ve Yenicami ligde kaldı

AKSA Süper Lig’in Play-out mücadelesinde ikinci maçlar oynandı.
İkinci hafta maçları sonucunda China Bazaar Gençlik Gücü ve Yenicami, ligde kalmayı garantileyen ekipler olurken, Küçük Kaymaklı ve Mesarya üçüncü maçlarda ligde kalabilmek için karşı karşıya gelecek.
YENİCAMİ’YE BERABERLİK YETTİ
Play-out’un diğer mücadelesinde Yenicami ile Küçük Kaymaklı karşılaştı. 2-2 tamamlanan mücadele sonrasında Yenicami ligde kalmayı garantiledi. Yenicami’nin golleri 31’inci dakikada penaltıdan Hasan Kanlı ile 55’inci dakikada Serge Abaka kaydetti. Kaymaklı’nın golleri 14’üncü dakikada Badara Sylla ile 42’nci dakikada Arseven Dağer’den geldi. Bu sonuçla Yenicami 21 puana yükselerek rahat bir nefes aldı. Küçük Kaymaklı ise puanını 18 yaptı. Play-out son maçında Pazar günü Mesarya ile Küçük Kaymaklı kritik bir maça çıkacak. Beraberlik ve galibiyet Kaymaklı’yı ligde tutacak. Mesarya’nın ligde kalması için mutlak galip gelmesi gerekiyor.
GENÇLİK GÜCÜ GALİBİYETLE LİGE TUTUNDU: 2-1
China Bazaar Gençlik Gücü ile Mesarya, Play-out ikinci maçında Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden Gençlik Gücü, son maç öncesi ligde kalmayı garantiledi. Gençlik Gücü’ne kritik galibiyeti getiren golleri 45’inci dakikada Asman Ndikumana ve 75’inci dakikada Arif Uysal kaydetti. Mesarya’nın tek sayısı 83’üncü dakikada Lukman’dan geldi. Bu sonucun ardından Gençlik Gücü 22 puana yükselerek ligde kalmayı garantiledi. Mesarya ise 17 puanda kaldı.
AKSA Süper Lig Play-Out Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M AV P
1. C. B. Gençlik Gücü 2 1 1 0 1 22
2. Yenicami 2 0 2 0 0 21
3. Küçük Kaymaklı 2 0 2 0 0 18
4. Mesarya 2 0 1 1 -1 17
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.