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Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı 7 projeye 26 bin 266 Euro destek sağlayacak

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Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı 7 projeye 26 bin 266 Euro destek sağlayacak
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Geleceğe İlham Ver (GİV) Küçük Hibe Programı sonuçları açıklandı.
Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen program, gençleri, sivil toplum örgütleri (STÖ) ve şirketlerle bir araya getirerek, toplumsal faydayı önceleyen projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.
SEEing Youth Projesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin belirlediği toplumsal sorunlar temelinde hazırlanan 7 proje, insan hakları, çevre ve benzeri konularda çalışmalar yapacak.
-“Program, 7 proje için 26 bin 266 Euro destek sağlayacak”
Toplumu dönüştürme arzusuyla yola çıkan gençleri desteklemek amacıyla GİV Küçük Hibe Programı, toplamda 7 proje için 26 bin 266 Euro destek sağlayacak.    
SEEing Youth Projesi çatısı altında yürürlüğe giren Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse ediliyor ve Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği (KTYD) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) tarafından yürütülüyor.
-“Projeler; insan hakları, çevre, sosyal katılım ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda faaliyet gösterecek”
İnsan hakları, çevre, sosyal katılım ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda faaliyet gösterecek projeler, 15 Mayıs'ta gerçekleşen lansman etkinliği ile kamuoyuna duyuruldu.
GİV Küçük Hibe Programı, adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak isteyen gençleri destekleyerek sosyal değişim, katılım ve kapasite geliştirme konularında aktif olmaya davet ediyor.
Program, gençleri STÖ'ler ve şirketlerle bir araya getirerek toplumsal fayda projelerini hayata geçirirken bu alanda daha da fazla benzer örnekler olması için farkındalık yaratmayı da umuyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan proje ekibi, uzun vadeli toplumsal dönüşümün sağlanması ve sorunların çözümü için, toplumdaki tüm aktörlerin katkı koyması gerektiği bilinciyle, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine öncü olmak ve sektörler arası işbirliğine örnek teşkil etmek istediklerini kaydetti.
Ekip, seçilen projelerle, gençlerin seslerini duyurabilecekleri ve toplumsal değişimi sağlayacakları bir platform oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
GİV Küçük Hibe Programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için SEEing Youth'un sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya www.seeingyouth.org adresini ziyaret edebilir.
 
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