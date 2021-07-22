Deniz, Başaran için Arıklı ile görüşecek

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Basketbol Federasyonu arasında imzalanan protokolle Başaran Spor Salonunun kullanımı Basketbol Federasyonuna verilmişti.

Başaran Spor Salonunda faaliyetler yapan Badminton Federasyonunun başkanı Fırat Deniz konu ile ilgili açıklama yaparken, “Başaran Spor Salonubadmintonun doğduğu yerdir. Bu nedenle bayram sonrasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile bu konuda bir görüşme yapacağız.” ifadelerini kullandı.



