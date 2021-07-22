Tan co-pilotların lideri

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında üçüncü yarış geride kaldı.

Basel 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında üçüncü yarış geride kalırken co – pilotlar sıralamasında Deniz Fahri’nin co – pilotu Serhan Tan’ın liderliği sürüyor. 12. İskele Rallisinden 28 puan toplayan Serhan Tan, 87 puana yükselerek liderliğini korudu.

İkinci sırada ise Mustafa Bulutoğluları’nınco – pilotu Mustafa Yücener yer alıyor. Mustafa Yücener, 12. İskele Rallisinden 35 puan toplayarak 77 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Basel 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında üçüncülükte ise Cahit Yetkili’ninco – pilotu Harun Çakır yer alıyor. İskele Rallisinden 18,6 puan çıkaran Harun Çakır’ın 45,6 puanı bulunuyor.

