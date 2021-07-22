banner583
banner676
Hem Hafif Hem Lezzetli
Hem Hafif Hem Lezzetli
26 0
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
49 0
 
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
62 0
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
33 0
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye'nin 5 büyük belediye başkanıyla görüştü
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye'nin 5 büyük belediye başkanıyla görüştü
82 0
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
75 0
Hamilton 10 saniye cezasına rağmen kazandı
Hamilton 10 saniye cezasına rağmen kazandı
17 0
banner661
banner682

Tan co-pilotların lideri

banner476

banner666
Tan co-pilotların lideri
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında üçüncü yarış geride kaldı.
Basel 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında üçüncü yarış geride kalırken co – pilotlar sıralamasında Deniz Fahri’nin co – pilotu Serhan Tan’ın liderliği sürüyor. 12. İskele Rallisinden 28 puan toplayan Serhan Tan, 87 puana yükselerek liderliğini korudu.
İkinci sırada ise Mustafa Bulutoğluları’nınco – pilotu Mustafa Yücener yer alıyor. Mustafa Yücener, 12. İskele Rallisinden 35 puan toplayarak 77 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Basel 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında üçüncülükte ise Cahit Yetkili’ninco – pilotu Harun Çakır yer alıyor. İskele Rallisinden 18,6 puan çıkaran Harun Çakır’ın 45,6 puanı bulunuyor.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.