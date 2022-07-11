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Demir Yumruk boş durmuyor

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Demir Yumruk boş durmuyor
Geçtiğimiz hafta çıktığı unvan koruma maçını da galibiyetle kapatarak ülkeye dönen Metin Turunç, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Antrenörü Dindar Gölçek ile çalışmalarına devam eden Turunç, yıllık takvim doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini söyledi. Önlerinde 1.5 aylık boş bir sürenin olduğunu fakat bu boş dönemi yine çalışarak geçireceklerini ifade eden Metin Turunç, iyi durumda olduğunu ve 1.5 aylık boş sürenin ardından yeni bir karşılaşmanın kendisini beklediğini söyledi.
 
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