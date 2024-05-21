Cimnastik Milli Takımı’ndan, başarılı performans

KKTC Küçük Kızlar CimnastikMilli Takımı, Kulüplerarası Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonasında başarılı performans sergiledi. Sporcularımızdan Aslı Aslı, Türkiye Cimnastik Federasyonu SEM Barajını geçti

KKTC Küçük Kızlar CimnastikMilli Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Kulüplerarası Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonasına katıldı.

Sporcularımızın Kulüplerarası Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonasında sergilediği performanslar dikkat çekerken, KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından,Kulüplerarası Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonasında elde edilen başarılarla ilgili şu açıklama yapıldı:

“KKTC Milli Takımımıza girip İstanbul’da ülkemizi temsilen müsabakaya katılan sporcularımız Aslı Aslı, Defne Conkbayır, Mila Kasap, Özüm Peren Gündoğmuş ve Maya Küçükakçalı’nın göstermiş olduğu performanslar bizleri mutlu etmiştir. Ayrıca sporcumuz Aslı Aslı, Türkiye Cimnastik Federasyonunun belirlemiş olduğu SEM Barajını geçmeyi başardı. Bu güzelliğin oluşmasında emekleri olan çocuklarımız başta olmak üzere antrenörlerimiz Mustafa Erbulut, Hasan Aksoy, İdal Çukurovalı ve Berk Aydoğan ile ailelerimizi tebrik ederiz.

Türkiye’de yarışmalara katılabilmemizin önünü açan Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği KKTC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam’a, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ve yönetim kurulu üyelerimize, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ile emeği geçen ve destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”

