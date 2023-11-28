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Cimnastik Federasyonu’ndan bir ilk daha

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KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, İstanbul’da düzenlenen Parkur Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası 3. Etap müsabakalarına tarihimizde ilk kez katıldı

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Cimnastik Federasyonu’ndan bir ilk daha
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KKTC Cimnastik Federasyonu kısıtlı imkânlarla ülke sporunda ilkleri yapmaya devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, İstanbul’da düzenlenen Parkur Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası 3. Etap müsabakalarına tarihimizde ilk kez katıldı. KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları ilk kez katıldığı parkur müsabakasında büyük bir tecrübe edindi.
KKTC Cimnastik Federasyonu as başkanı Basri Aydoğan, bundan sonraki süreçte parkur branşında daha başarılı olabilmek için Türkiye Cimnastik Federasyonu parkur as başkanı Bahadır Altay’dan bilgi alışverişinde bulundu.
KKTC Cimnastik Federasyonu, parkur branşında başarıyı artırmak için ilerleyen süreçte Parkur antrenörlük, hakemlik ve eğitim kursları düzenleyecek.
 
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