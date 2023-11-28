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Dunlop’un Nehir’e desteği sürüyor

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Dunlop’un Nehir’e desteği sürüyor
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Dunlop Europe’un ülke Milli badmintoncularından Nehir Deniz’e desteği sürüyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren DunlopSport International pe’un desteğini alan sporcu ile bir yıllık resmi kontrat daha yapıldı.
Nehir’in anlaşma neticesinde Dunlop’un Kuzey Kıbrıs Resmi Distribütörü Anıl Spor tarafından 2023-2024 sezonu boyunca antrenman ve maçlarda kullanacağı spor giyim ve malzeme yanı sıra ekipmanları sağlanmış durumda. Türkiye Milli Takım formasıyla Uluslararası Turnuvalarda yarışma şansı bulan sporcu geçtiğimiz yıl Bulgaristan’da düzenlenen U15 International Haskova’da tek ve çiftler kategorisinde 2 altın madalya kazanmıştı.
Dunlop International pe temsilcileri başarılı sporcuyla ilgili anlaşma konusunda “Kuzey Kıbrıslı bir oyuncuya destek olmaktan gurur duyuyor ve kendisine daha birçok şampiyonluklar diliyoruz. Engin Anıl ve ekibinin iş ortağı olmaktan da gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
 
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