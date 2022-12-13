banner875
banner885
Haspolat’ta özel gün yaşandı
Haspolat’ta özel gün yaşandı
68 0
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
8 0
 
23 0
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
11 0
Adayların sırası belirlendi
Adayların sırası belirlendi
14 0
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
19 0
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
22 0
banner878
banner887

Cimnastik Federasyonu, genel kurul gerçekleştirecek

banner898

banner825
Cimnastik Federasyonu, genel kurul gerçekleştirecek
banner892
KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.
Faaliyet ve mali raporların üye kulüplerin onayına sunulacağı olağan genel kurul toplantısı, Lefkoşa’da Dr Küçük Cimnastik Salonundaki federasyonu merkezinde gerçekleştirilecek. Toplantı tarihi ve saati ise 23 Aralık Cuma Saat: 20.00 olarak belirlendi.
KKTC Cimnastik Federasyonu olağan genel kurul toplantısının gündemi şöyle:
1. Açılış konuşması.
2. Başkanlık divanının oluşması.
3. Saygı duruşu.
4. 2022 yılı faaliyet raporunun okunması.
5. 2022 yılı mali raporun ibra edilmesi.
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.