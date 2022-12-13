Cimnastik Federasyonu, genel kurul gerçekleştirecek

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.
Faaliyet ve mali raporların üye kulüplerin onayına sunulacağı olağan genel kurul toplantısı, Lefkoşa’da Dr Küçük Cimnastik Salonundaki federasyonu merkezinde gerçekleştirilecek. Toplantı tarihi ve saati ise 23 Aralık Cuma Saat: 20.00 olarak belirlendi.
KKTC Cimnastik Federasyonu olağan genel kurul toplantısının gündemi şöyle:
1. Açılış konuşması.
2. Başkanlık divanının oluşması.
3. Saygı duruşu.
4. 2022 yılı faaliyet raporunun okunması.
5. 2022 yılı mali raporun ibra edilmesi.
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış
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