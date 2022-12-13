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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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KTFF MHK, TFF'nin Antalya'daki Kış Semineri'ne katıldı

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KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, Başkanvekili Derviş Atakan ve Süper Lig Hakemleri Tufan Çerçioğlu ile Ferhat TunaTFF MHK Antalya Kış Semineri’ne katıldılar

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KTFF MHK, TFF'nin Antalya'daki Kış Semineri'ne katıldı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Futbol Federasyonu’nun davetlisi olarak TFF MHK Antalya Kış Semineri’ne katıldı. Seminerde KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, Başkanvekili Derviş Atakan ve Süper Lig Hakemleri Tufan Çerçioğlu ile Ferhat Tuna katıldı. Seminerin açılışını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaparken, açılış konuşmasında KTFF MHK katılımcılarına ve KTFF’ye de hoş geldiniz mesajı verdi. Konuşmaların ardından Hugh Dallas ve TFF MHK Eğitimcileri, teknik konularda sunum gerçekleştirdi.
 
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