Başkan hakemlik kursunda

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlediği Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik kursu tamamlandı.
Artisitk Cimnastik Kadın Hakemlik Kursuna,KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da4 gün boyunca kursa katılarak, kursu tamamladı.
Hasan Sapsızoğlu kursun tamamlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “14 Şubat Sevgililer Gününe rağmen kursa katılanları kutlarım. Herkesin Sevgililer Gününü kutlu olsun. Dört günlük Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik kursumuz sona erdi. Bu özel gündede çocuklarımız için çalışmaya devam eden herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
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