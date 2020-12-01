Badminton Federasyonundan anlamlı katkılar

Badminton Federasyonu, Güneşköy ve Girne'de bulunan 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezleri Okullarına malzeme yardımı bulunarak, badmintonunyayılması ve gelişmesi çalışmalarına anlamlı katkılar yaptı

Covid döneminde başlatılan "Badminton Köy Projesi" ile ülkemizde çesitli aktiviteler ve organizasyonlar yapan Badminton Federasyonu bu sporun yayılması ve gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 28 okulumuza ücretsiz malzeme yardımı yapan Badminton Federasyonu bir yandan okullara malzeme yardımı yapmaya devam ederken diğer yandan da Güneşköy ve Girne'de bulunan Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezleri Okullarına malzeme yardımı yaptı. Güneşköy ve Girne'de bulunan Rehabilitasyon Merkezindeki sorumlu eğitmenlerle bir görüşme gerçekleştiren Federasyon Başkanı Fırat Deniz, Milli Badmintoncularla bu merkezlere giderek orada bulunan gençlere badminton sporunu tanıtacaklarını ve gençlerle sporcuların oynamasını sağlayarak gelişimlerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz her gencin spor yapmasının önemli olduğunu ve spor yapma hakkına sahip olduğunu bu nedenle de rehabilitasyon merkezindeki gençlerimize badminton sporunu yapmalarına olanak sağladıklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Güneşköy ve Girne'deki Rehabilitasyon Merkezinde sorumlu eğitmenler de Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz'e ve yönetim kuruluna Rehabilitasyon Merkezindeki gençlerin spor yapmalarına olanak sağladıklarından dolayı teşekkür ettiler.

