Medine Albayrak’tan, Cimnastik Federasyonu'na katkı

Adli Bilişim Hizmetleri ve Profesyonel Veri Kurtarma Şti direktörü Medine Albayrak Cimnastik Federasyonu salonunun temizlik şirketi giderini üstlendi

KKTC Cimnastik Federasyonunun tadilatı tamamlanmak üzere olan salonunda temizlik çalışmaları başladı.

Öztürk Çalıkuşu Temizlik Şirketi salonun temizlenmesi işlemini oldukça cüzi bir ücret karşılığında üstlendi. Salonun temizlenmesi için ise Adli Bilişim Hizmetleri ve Profesyonel Veri Kurtarma Şti direktörü Medine Albayrak maddi bağış yaparak temizlik şirketi giderini üstlendi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Medine Albayrak’ın bağışı ile ilgili yaptığı açıklamada “Çocuklarımızın sağlığını düşünen hem anne hem de başarılı iş kadını olan Medine Albayrak’a ve Öztürk Çalıkuşu Temizlik Şirketi ve direktörü Tahsin Çalıkuşu’na çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

