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ABU DHABİ Grand Prix Şampiyonu Mehmedali İlkman

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ABU DHABİ Grand Prix Şampiyonu Mehmedali İlkman
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AJP Abu Dhabi BrazilianJiuJitsu turnuvasının en önemli ayaklarından biri olan Grand Prix Şampiyonası geçtiğimiz Pazar günü İstanbul’da gerçekleşti. Birçok ülkeden yoğun katılımın gerçekleştiği turnuvaya, Kuzey Kıbrıs’tan da bir kafile katıldı.
Başarılı sporcu Mehmedaliİlkman Siyah kuşak kategorisinde dominant bir performans sergileyip bu kategorinin şampiyonu oldu. Mehmedaliİlkman ilk maçında rakibini puan (5-1) ile yenerken ikinci maçında ise 1 dakika 30 saniyede rakibini pes ettirerek altın madalyanın sahibi oldu. Mavi kuşak kategorisinde ise ayni kafilede buluna YevheniiSobol toplam 4 maç yapıp, tüm maçlarında rakibini pes ettirerek altın madalyayı kazandı.
Mehmedaliİlkman AJP siyah kuşak sıralamasında Dünya genelinde 8. Sıraya yükselirken, YevheniiSobol ise mavi kuşak sıralamasında dünya genelinde 29. Sıraya yükseldi.
 
 
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