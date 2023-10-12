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Türkiye, Hırvatistan'dan lider döndü

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan'ı Barış Alper'in golüyle 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

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Türkiye, Hırvatistan'dan lider döndü
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EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan'a konuk oldu. 

Milliler, 30. dakikada Barış Alper'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

A Milli Futbol Takımımız, bu galibiyetle D Grubu'nda puanını 13'e yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

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