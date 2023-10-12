Türkiye, Hırvatistan'dan lider döndü

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan'a konuk oldu.
Milliler, 30. dakikada Barış Alper'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
A Milli Futbol Takımımız, bu galibiyetle D Grubu'nda puanını 13'e yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.