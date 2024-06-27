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Romanya lider bitirdi

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Euro 2024 E Grubu son maçında Romanya ve Slovakya 1-1 berabere kaldı. Romanya averajla grubunu lider bitirdi. E Grubu'nda Ukrayna elendi.

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Romanya lider bitirdi
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Euro 2024 E Grubu'nda son maçlar oynandı.
Romanya ve Slovakya 1-1 berabere kaldı. Slovakya, Duda ile öne geçti, Romanya Marin'in penaltı golüyle cevap verdi.
Romanya, Slovakya, Belçika ve Ukrayna dörder puana sahip olmasına rağmen Romanya averajla grubu lider bitirdi ve üst tura çıktı. Belçika 2, Slovakya 3. olurken, Ukrayna elenen takım oldu.
 
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