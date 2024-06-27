Romanya lider bitirdi

Euro 2024 E Grubu'nda son maçlar oynandı.
Romanya ve Slovakya 1-1 berabere kaldı. Slovakya, Duda ile öne geçti, Romanya Marin'in penaltı golüyle cevap verdi.
Romanya, Slovakya, Belçika ve Ukrayna dörder puana sahip olmasına rağmen Romanya averajla grubu lider bitirdi ve üst tura çıktı. Belçika 2, Slovakya 3. olurken, Ukrayna elenen takım oldu.
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