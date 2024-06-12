"Yükselen tek partiyiz"

ELAM Başkanı Hristos Hristu, Avrupa Parlamentosu’nda sandalye elde etmelerini tarihi olarak nitelendirip, gerçek ve yüksek eğilim gösteren tek parti olduklarına dikkat çekti

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu ile yerel yönetimlere ilişkin seçim sonuçlarının değerlendirilmesi Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, siyasi partilerin seçimler konusunda nelerin yanlış gittiğine dair değerlendirmeleri yapmaya başladıklarını yazdı.

Haberi “Βir Çok Büyüklükte Artçı Sarsıntı” şeklinde manşetten veren Fileleftheros gazetesi, 9 Haziran seçim sonuçlarının, parti sisteminin bütününü sarsan nitelikte olduğu yorumunda bulunarak, siyasi partilerin, seçim sonuçlarını okumaya başladığını belirtti. Toplumun, ülkenin parti oluşumuna şamar niteliğinde tokat attığını belirten gazete, toplumun, bu verilen mesajın yerine getirilip getirilmeyeceğini görmeyi bekleyeceğini yazdı.

AKEL ve DİKO’nun, yerel seçim sonuçlarını öne çıkararak, bardağın dolu kısmını sunduğunu yazan gazete, yerel seçim sonuçları olumsuz olan DİSİ'nin ise Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarına can simidi gibi sarıldığını belirtti.

Gazete, şu anda herhangi bir sorunla karşı karşıya olmayan tek partinin ELAM olduğunu kaydetti. Televizyon programına çıkan Hristu, halkın “uyanışından" söz etti.

Bir başka haberde ise, AP üyeliği seçimlerinde oy oranını artırıp, 2 sandalyeyi elinde tutmayı başaran DİSİ'nin başkanı Annita Dimitriu ile ilgili kuşkulara sandık aracılığıyla yanıt verildiği belirtildi.

DİSİ’nin yerel seçimlerde, büyük belediyelere ilişkin mücadeleyi kaybettiğine işaret eden gazete, buna ilişkin en belirgin örneğin ise Nikos Tornaridis ile Lefkoşa olduğunu yazdı.

Habere göre, DİSİ, Limasol belediye başkanlığının yanı sıra Strovolo belediyesini de kaybederken Larnaka’da ise üçüncü sırada yer aldı. DİSİ sadece Fedonas Fedona ile Baf Belediye Başkanlığını kazandı.

Alithia gazetesi ise Rum siyasi parti başkanlarının seçim değerlendirmelerine yer verdi. Habere göre, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, seçim sonuçlarının ülkedeki siyasi sahneyi sarstığını belirtti. Dimitriu, tüm zorluklara rağmen partisinin, AP seçimlerinde iki sandalyeyle ilk sırada yer almayı başardığını ifade etti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise değerlendirmesinde, "seçimin kaybedeni" olduklarının söylenmesinin abartı, "ortaya koydukları hedefleri yerine getiremediklerinin" ise doğru olduğunu belirtti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, AP seçimlerinde iyi gitmediklerini, bu konu üzerinde uğraşacaklarını ifade etti.

ELAM Başkanı Hristos Hristu ise açıklamasında, Avrupa Parlamentosu’nda sandalye elde etmelerini tarihi olarak nitelendirip, gerçek ve yüksek eğilim gösteren tek parti olduklarına da dikkat çekti.

