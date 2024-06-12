banner913
banner932
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
13 0
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
21 0
 
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
16 0
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
20 0
120 satranççı mücadele etti
120 satranççı mücadele etti
88 0
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
43 0
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
38 0
banner1032

18 yıl sonra tarihi ziyaret

banner1020

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ndeydi. Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. Görüşme 2 Mayıs'ta olduğu gibi yine 90 dakika sürdü. Özel, Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı

banner974
18 yıl sonra tarihi ziyaret
banner971
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim sürecinin ardından 2 Mayıs'ta AKP Genel Merkezi'nde TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.
AKP ile CHP liderlerini 8 yıl sonra bir araya getiren 1.5 saatlik görüşmenin ardından siyasette 'normalleşme süreci' tartışması yaşandı. Görüşmeden 40 gün sonra dün
Erdoğan, Özel'e iade-i ziyarette bulundu.
 Görüşmeye 20 dakika kala protokol gereği CHP Genel Merkezi önüne Cumhurbaşkanlığı forslu Türk Bayrağı asıldı. 
İki lider, fotoğraf çekiminin ardından Özel'in 12'nci kattaki makam odasına geçiş yaptı. 
 CHP liderinin makam odasındaki görüşmede boş koltuk olmadığı, Erdoğan'ın Türk Bayrağı'nın, Özel'in ise CHP bayrağının önündeki koltukta yer aldığı görüldü.
Yine 90 dakika süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. CHP lideri, Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.
Özel'in Erdoğan'ı uğurlaması sırasında el salladığı görüldü.
Liderlerin yanında ilk görüşmedeki isimler yer aldı. Erdoğan'a AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve eski büyükelçi Namık Tan eşlik etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.