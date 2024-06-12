18 yıl sonra tarihi ziyaret

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ndeydi. Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. Görüşme 2 Mayıs'ta olduğu gibi yine 90 dakika sürdü. Özel, Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim sürecinin ardından 2 Mayıs'ta AKP Genel Merkezi'nde TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

AKP ile CHP liderlerini 8 yıl sonra bir araya getiren 1.5 saatlik görüşmenin ardından siyasette 'normalleşme süreci' tartışması yaşandı. Görüşmeden 40 gün sonra dün

Erdoğan, Özel'e iade-i ziyarette bulundu.

Görüşmeye 20 dakika kala protokol gereği CHP Genel Merkezi önüne Cumhurbaşkanlığı forslu Türk Bayrağı asıldı.

İki lider, fotoğraf çekiminin ardından Özel'in 12'nci kattaki makam odasına geçiş yaptı.

CHP liderinin makam odasındaki görüşmede boş koltuk olmadığı, Erdoğan'ın Türk Bayrağı'nın, Özel'in ise CHP bayrağının önündeki koltukta yer aldığı görüldü.

Yine 90 dakika süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. CHP lideri, Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

Özel'in Erdoğan'ı uğurlaması sırasında el salladığı görüldü.

Liderlerin yanında ilk görüşmedeki isimler yer aldı. Erdoğan'a AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve eski büyükelçi Namık Tan eşlik etti.

