“Uluslararası toplumu ikna etmeliyiz”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “uluslararası toplumu, çözüm için gerçekten samimi siyasi iradeye sahip olduklarına ikna etmek için özlü inisiyatifler almaları gerektiğine dikkat çekti. Stefanu, “Türkiye’nin 2017’de bütün sorumluluklarından kurtulduğunu, bunu da kesin taksimi ileri götürerek kapitalize etmekte olduğunu” söyledi.
AKEL’in, Rum tarafı olarak yapması gerekenlerle ilgili somut bir öneri sunduğunu hatırlatan Stefanu, cevap verip vermemenin, adının taksim ile anılıp anılmayacağına karar vermenin Kıbrıs sorununu yürütmekte olan Hristodulidis’e kalmış bir şey olduğunu belirtti.
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