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Rum Şirket, insansız hava aracını yok eden sistem üretecek

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Rum Şirket, insansız hava aracını yok eden sistem üretecek
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Rum Şirket SignalGeneriX, LYNX anti-drone sistemi DAT-CON ile ortak üretim yapmak için anlaşma imzaladı.
Rum Basını’na göre, Kıbrıslı Rum şirket SignalGeneriX ve Slovenyalı DAT-CON, Kıbrıslı Rum yetkililer tarafından gelecekte yapılacak tedarikler göz önüne alınarak, Kıbrıs pazarı için LYNX anti-drone sisteminin ortak üretimi konusunda anlaşmaya vardı.
Anlaşma, Paris'teki EUROSATORY 2024 uluslararası savunma ve güvenlik fuarında gerçekleşti.
LYNX, insansız hava araçlarını tespit edip karşı koyan, kritik altyapıları ve sınırları korumak için kullanılabilen bir sistem.
LYNX, piyasada bulunan birçok drone'u tespit edebiliyor ve sinyal bozucu etkisiyle, drone'ların GPS'ini veya kontrol cihazını bozarak etkisiz hale getirebiliyor.
 
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