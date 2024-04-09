"Ülkenin birleşmesi için çaba sarf etmekten vazgeçmeyeceğim"

Rum lider Hristodulidis, “işgalin sona ermesi, özgürlüğe ulaşılması ve ülkenin yeniden birleşmesi için çaba sarf etmekten vazgeçmeyeceğini” belirtti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Yunanistan’ın Yeni Demokrasi Partisi’nin Atina’da gerçekleştirilen 15’inci kongresine katılarak birer konuşma yaptılar.

Hristodulidis, kongrenin önceki günkü oturumunda yaptığı konuşmada “50 yıldır süren Türk işgalinden” bahsederek bilindik tezlerini yineledi.

Hristodulidis, Kıbrıs’taki “yasa dışı Türk işgalinin bu yıl 50’inci yılı olduğunu” belirterek “kabul edilemez” şeklinde nitelendirdiği bu durumun “AB üyesi bir Kıbrıs’ın geleceği olmayacağını” savundu.

Hristodulidis, “işgalin sona ermesi, özgürlüğe ulaşılması ve ülkenin yeniden birleşmesi için çaba sarf etmekten vazgeçmeyeceğini” de belirterek, desteklerinden ötürü Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e ve Yunan hükümetine teşekkürlerini de dile getirdi.

DİMİTRİU

Gazete haberinin devamında, Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun ise kongrenin cumartesi günkü kısmında konuştuğunu ve Kıbrıs sorununa değinerek “üzerinde uzlaşılmış olan, iki toplumlu iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelinde çözüm bulunması için kararlılık ortaya konulması gerektiğini” ifade etti.

Dimtriu ayrıca, “Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin normalleşmesinin yolunun Kıbrıs sorununun çözümünden geçtiği taahhüdünü veren Miçotakis’e teşekkür etti”.

