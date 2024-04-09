Şeker ve çikolata zamları, ağız tadını kaçırtacak!

Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi şekerleme ve çikolata büyük bir zam fırtınası ile karşı karşıya. Türkiye'de şekerleme ve çikolata fiyatları önceki Ramazan Bayramı'na göre ikiye katlanmış durumda. Üstelik kakaodaki krizin çikolata fiyatlarını daha da artırması bekleniyor

Türkiye'de Ramazan Bayramı öncesi 2024 yılındaki zam yağmurundan çikolata ve şekerler de nasibini aldı.

Çikolata fiyatları geçtiğimiz yılki ramazan bayramına göre yüzde 90'dan fazla zamlandı.

Ayrıca şeker fiyatlarına da büyük zam geldi. Şeker fiyatlarında gelen zam, geçen yıl ramazandan bu yana yüzde 100'ü aşarken kurban bayramından bu yana ise yüze 75 oldu.

KAKAO KRİZİ

Dünyanın en büyük en büyük iki kakao tedarikçisi Fildişi Sahili ve Gana'daki tarımsal üretim sorunları nedeniyle kakao fiyatları geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kırmıştı. Arz sorunları nedeniyle New York'ta kakao fiyatları ton başına fiyatı 10 bin doları gördü.

Kakao fiyatları, küresel arzdaki düşüşün etkisiyle 3 ayda yaklaşık iki katına çıkarak rekor seviyelere yükselirken, çikolata üreticileri hem boyutlarda küçülmeye hem de fiyatlarda artışa gitti.

Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 60'ını karşılayan iki ülkeden gelen haberler, tüm dünyada çikolata fiyatlarına yansımaya başladı. Çikolata üreticileri, yüksek kakao fiyatlarını ya fiyat artışları şeklinde ya da ambalaj boyutlarını azaltarak tüketicilere yansıtıyor.

Ramazan bayramlarında yaygın olarak tüketilen bir çikolata, marketlerde kilogram başına 380 TL civarında alıcı buluyor. 2023 yılındaki Ramazan bayramında benzer çikolatların fiyatı 200 TL civarında olurken Kurban Bayramı'nda ise 260 TL'ye satılıyordu.

2023 yılı Ramazan Bayramı'nda 100 TL civarında olan ikramlık şekerlemeler marketlerde bu bayram öncesi ortalama 215 TL'den satılıyor.

