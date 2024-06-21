''Ülkemi terk edeceğim''

Kıbrıs Üniversitesi Mezuniyet töreninde bölüm birincisi mezun öğrenci olan Lambros Dionisiou adlı genç, mezuniyet töreninde ülkesini terk edeceğini açıkladı

Güney Kıbrıs'ta Kıbrıslı Rum genç Lambros Dionisiou, Yüksek Onur derecesi ile mezun olduğu Kıbrıs Üniversitesi‘ndeki diploma töreninde yaptığı konuşmasında; ülkesini terk edeceğini söyledi ve bunun sebeplerini tek tek açıkladı.

Kıbrıs Üniversitesi Mezuniyet töreninde bölüm birincisi mezun öğrenci konuşması ile Güney Kıbrıs’ı şok etti.

Rum Devlet Protokolünün de hazır bulunduğu törende konuşan mezun genç Lambros, ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

Törende yaptığı konuşmada, Kıbrıslı gençlerin hislerine tercüman olan ve Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün etkileri anlatan Dionisiou, ülkesini terk etmeye neden karar verdiğini şu sözlerle açıkladı;

“Beni bağışlayın çünkü bu gece için farklı bir konuşma hazırlamıştım ama bugün provasını yaptığımda, buraya size söylemeye geldiğim şeyin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını fark ettim. Korkunç bir umutsuzluğa, bir hayal kırıklığına kapıldım.

Ne yazık ki çökmekte olan bir toplumda yaşıyoruz. Kurumlar çöküyor, vatandaşlar öfkeli ve yolsuzluk gelişiyor.

“BÖLÜNMÜŞ VE AÇIK YARALARI OLAN BİR ADADA YAŞIYORUZ”

Birbiri ardına skandalların yaşandığı ve uluslararası alanda kötülenen bir ülkede yaşıyoruz. Buna rağmen kimsenin cezalandırılmadığı ve hiçbir şeyin değişmediği bir ülkede yaşıyoruz. Bölünmüş ve açık yaraları olan bir adada yaşıyoruz.

Tüm bunlar insanları yurtdışına yönlendiriyor, orada daha iyi bir şey bulacaklarını umuyorlar. Ben de o insanlar arasındayım.

“GERİ DÖNÜP DÖNMEYECEĞİMİ BİLMİYORUM”

Geri dönüp dönmeyeceğimi ve ne zaman döneceğimi bilmeden gidiyorum.

Çünkü Kıbrıs’ta kalırsam, öyle bir zaman gelecek ki birileri bilgi, beceri ve deneyimiyle değil parti kimliği ve aile bağlantılarıyla daha iyi kabul edilecek.

Gidiyorum çünkü bu ülkenin zaman içinde tek yapmayı başardığı şey; hayal kırıklığına uğratmak ve gençlerinin kanatlarını kırmak oldu”

