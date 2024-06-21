banner913
banner932
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
11 0
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
25 0
 
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
391 0
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
35 0
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
24 0
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
22 0
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
30 0
banner1032

''Ülkemi terk edeceğim''

banner1020

Kıbrıs Üniversitesi Mezuniyet töreninde bölüm birincisi mezun öğrenci olan Lambros Dionisiou adlı genç, mezuniyet töreninde ülkesini terk edeceğini açıkladı

banner974
''Ülkemi terk edeceğim''
banner971
Güney Kıbrıs'ta Kıbrıslı Rum genç Lambros Dionisiou, Yüksek Onur derecesi ile mezun olduğu Kıbrıs Üniversitesi‘ndeki diploma töreninde yaptığı konuşmasında; ülkesini terk edeceğini söyledi ve bunun sebeplerini tek tek açıkladı.
Kıbrıs Üniversitesi Mezuniyet töreninde bölüm birincisi mezun öğrenci konuşması ile Güney Kıbrıs’ı şok etti.
Rum Devlet Protokolünün de hazır bulunduğu törende konuşan mezun genç Lambros, ülkeyi terk edeceğini açıkladı.
Törende yaptığı konuşmada, Kıbrıslı gençlerin hislerine tercüman olan ve Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün etkileri anlatan Dionisiou, ülkesini terk etmeye neden karar verdiğini şu sözlerle açıkladı;
“Beni bağışlayın çünkü bu gece için farklı bir konuşma hazırlamıştım ama bugün provasını yaptığımda, buraya size söylemeye geldiğim şeyin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını fark ettim. Korkunç bir umutsuzluğa, bir hayal kırıklığına kapıldım.
Ne yazık ki çökmekte olan bir toplumda yaşıyoruz. Kurumlar çöküyor, vatandaşlar öfkeli ve yolsuzluk gelişiyor.
“BÖLÜNMÜŞ VE AÇIK YARALARI OLAN BİR ADADA YAŞIYORUZ”
Birbiri ardına skandalların yaşandığı ve uluslararası alanda kötülenen bir ülkede yaşıyoruz. Buna rağmen kimsenin cezalandırılmadığı ve hiçbir şeyin değişmediği bir ülkede yaşıyoruz. Bölünmüş ve açık yaraları olan bir adada yaşıyoruz.
Tüm bunlar insanları yurtdışına yönlendiriyor, orada daha iyi bir şey bulacaklarını umuyorlar. Ben de o insanlar arasındayım.
“GERİ DÖNÜP DÖNMEYECEĞİMİ BİLMİYORUM”
Geri dönüp dönmeyeceğimi ve ne zaman döneceğimi bilmeden gidiyorum.
Çünkü Kıbrıs’ta kalırsam, öyle bir zaman gelecek ki birileri bilgi, beceri ve deneyimiyle değil parti kimliği ve aile bağlantılarıyla daha iyi kabul edilecek.
Gidiyorum çünkü bu ülkenin zaman içinde tek yapmayı başardığı şey; hayal kırıklığına uğratmak ve gençlerinin kanatlarını kırmak oldu”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.