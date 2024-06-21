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İngiltere'de aranan şahıs Güney Kıbrıs'ta yakalandı

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İngiltere'de aranan şahıs Güney Kıbrıs'ta yakalandı
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İngiltere’de, hakkında hapis cezası bulunan ve 2022 yılından beri aranan şahsın, Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek, İngiltere’ye iade edildiği belirtildi.
Alithia gazetesi, Micheal Hornung isimli şahsın, 2022 yılında “Manchester Minshull Crown Court” Mahkemesi tarafından yetkisiz kod çözücüleri satmak, dolandırıcılık amacıyla ürün satmak ve yetkisiz kod çözücülerin satışının reklamını yapmak suçlarından 4 yıl 6  ay hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.
Mahkemenin, Hornung hakkındaki hapis cezasını ise gıyabında verdiğini çünkü  hapis cezasını yerine getirmemek için İngiltere’den kaçtığını yazan gazete, Hornung’un İngiltere’ye iade edilmemek için de KKTC’de yaşadığını iddia etti.
Hornung’un 2 Haziran'da Rum makamları tarafından, FACT ve Ulusal Suç Ajansı (NCA) iş birliği sonucunda Güney Kıbrıs’ta yakalandığını yazan gazete, NCA’nın, Hornung’un iade işlemlerine yönelik düzenlemeleri kolaylaştırdığını, Hornung’un iadesine ilişkin davanın ardından ülkesine iade edilmeyi kabul ettiğini belirtti.
 
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