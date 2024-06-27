banner913
banner932
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
13 0
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
31 0
 
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
24 0
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
23 0
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
48 0
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
78 0
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
36 0
banner1032

"Tarih, yeniden tahrif ediliyor"

banner1020

“Aşşa (Paşaköy) kayıpları ve ölüleri” için Güney'de dikilen anıta 15 Temmuz 1974’te Yunan cuntası ve EOKA-B’ciler tarafından Makarios’a yapılan darbeye katıldığı için ceza alan bir komandonun ismi de yazıldı. AKEL, "Direniş kahramanları ile darbeci hainler eşitlenmeye çalışılıyor" nitelendirmesi yaptı

banner974
"Tarih, yeniden tahrif ediliyor"
banner971
AKEL, “Aşşa (Paşaköy) kayıpları ve ölüleri” için dikilen anıta 15 Temmuz 1974’te Yunan cuntası ve EOKA-B’ciler tarafından Makarios’a yapılan darbeye katıldığı için ceza alan bir komandonun isminin de yazılmasını kınadı.
Haravgi’nin haberine göre AKEL, anıtın resmi açılışı öncesinde önceki gün yaptığı açıklamada, “direniş kahramanları ile darbeci hainler eşitlenmeye çalışılıyor.  Bu, ihanetin bedelini ağır ödeyen Aşşa’lıların yaralarına tuz basmaktır” dedi. Açıklamada bu durum “tarihin yeniden tahrif edilmeye çalışılması” olarak nitelendirildi.
AKEL anıta “darbeci hain komandonun” adının da yazılmasına tepki gösteren ve bütün siyasi güçlerden “Cumhuriyeti ve tarihi rencide eden bu gelişmeye” karşı çıkmasını isteyen Paşaköy kökenli Rumların yanında olduğunu açıkladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.