"Tarih, yeniden tahrif ediliyor"

“Aşşa (Paşaköy) kayıpları ve ölüleri” için Güney'de dikilen anıta 15 Temmuz 1974’te Yunan cuntası ve EOKA-B’ciler tarafından Makarios’a yapılan darbeye katıldığı için ceza alan bir komandonun ismi de yazıldı. AKEL, "Direniş kahramanları ile darbeci hainler eşitlenmeye çalışılıyor" nitelendirmesi yaptı

AKEL, “Aşşa (Paşaköy) kayıpları ve ölüleri” için dikilen anıta 15 Temmuz 1974’te Yunan cuntası ve EOKA-B’ciler tarafından Makarios’a yapılan darbeye katıldığı için ceza alan bir komandonun isminin de yazılmasını kınadı.

Haravgi’nin haberine göre AKEL, anıtın resmi açılışı öncesinde önceki gün yaptığı açıklamada, “direniş kahramanları ile darbeci hainler eşitlenmeye çalışılıyor. Bu, ihanetin bedelini ağır ödeyen Aşşa’lıların yaralarına tuz basmaktır” dedi. Açıklamada bu durum “tarihin yeniden tahrif edilmeye çalışılması” olarak nitelendirildi.

AKEL anıta “darbeci hain komandonun” adının da yazılmasına tepki gösteren ve bütün siyasi güçlerden “Cumhuriyeti ve tarihi rencide eden bu gelişmeye” karşı çıkmasını isteyen Paşaköy kökenli Rumların yanında olduğunu açıkladı.

