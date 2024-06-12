Rum malları üzerine inşaat yapan Shimon Mistriel Aykut'un KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı sırada Rum polisi tarafından tutuklanması, “Şimdi sırada kim var?” sorusunu beraberinde getirdi

Caesar Projelerinin yöneticilerinden Afik Grup üyelerinden Shimon Mistriel Aykut’un Güney Kıbrıs’ta tutuklanmasının yarattığı şok etkisi sürüyor.

Elde edilen bilgilere göre, “KKTC’nin devlet garantisiyle iş yapan 17 iş insanı daha Rumların listesinde.”

Shimon Mistriel Aykut, Cuma günü KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı sırada Rum polisi tarafından gözaltına alınırken, bu gelişme “Şimdi sırada kim var?” sorusunu beraberinde getirdi.

Caesar Projelerinin yöneticilerinden Afik Grup üyelerinden Shimon Mistriel Aykut aleyhinde, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından 5 günlük tutukluluk emri verildi. Aykut’a “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, (eski) Rum malları üzerine inşaat yaparak, Rum sahibinden habersiz başkasına satış yaptığı” suçlaması getirildi.

SONRASI BELLİ DEĞİL

Aykut’un ilerleyen yaşına rağmen kişisel ihtiyaçlarına ilişkin haklarının kısıtlandığı ve erişim kısıtlamalarının olduğu hücre hapsi, sağlık açısından da endişe yarattı. Ayrıca işadamına; beşinci gün sonunda “tutuksuz yargılanmak üzere” serbest bırakılsa dahi, Güney Kıbrıs sınırlarını terk etmeme zorunluluğu getirilebilir. Bu durum da KKTC vatandaşı Shimon Mistriel Aykut’un aylarca veya yıllarca Güney’de ikamet etmesine neden olabilir.

HUZURSUZLUK ARTTI

Dev projelere imza atan Aykut’un tutuklanması, Kuzey Kıbrıs’ta yatırım yapan birçok iş insanını huzursuz etti.

Sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Türkiye’den veya üçüncü ülkelerden gelip, “KKTC’nin malı olarak ilan edilen” topraklara yatırım yapan tüm iş insanları benzer suçlamalarla tutuklanabilir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa Birliği üyesi olması hem yatırımı yapan tüm iş insanlarının hem de bu yatırımdan mal satın alan kişilerin (Kıbrıslı Türkler hariç) tutuklanma ihtimali kapısını açık bırakıyor.

İŞİN UCU NEREYE VARACAK?

1974 öncesinde Rum malı olan topraklara yapılan yatırımlar konusunda altı ay içinde benzer suçlamalarla ikinci tutuklamanın yapılması, “İşin ucu nereye varacak?” sorusunu da beraberinde getirdi. Bilindiği gibi Avukat Akan Kürşat da yine (eski) Rum mallarıyla ilgili başka bir suçlamayla İtalya’da tutuklanıp, bir ayı aşkın bir süre sonra Güney Kıbrıs’a yollanmıştı. İtalya’da Girne bölgesinde eski Rum malı alım-satımına karıştığı gerekçesiyle tutuklanan Kürşat, Güney’de serbest bırakılmıştı.

