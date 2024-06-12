"Sizi bu düzende yaşattığım için özür dilerim anneciğim"

CTP milletvekili Devrim Barçın, kolej sınavı öncesi yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekti ve bir annenin paylaşımını meclis kürsüsünde gözyaşları içinde okudu

CTP Milletvekili Devrim Barçın, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun dünkü toplantısında duygusal bir konuşma yaptı.

Devrim Barçın, 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen Kolej Giriş Sınavları (KGS) öncesi yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekti. Barçın, bir annenin paylaşımını meclis kürsüsünde gözyaşları içinde okudu.

Devrim Barçın'ın meclis kürsüsünde okuduğu bir annenin paylaşımı şöyle:

"Bu paylaşımımı henüz 10 yaşında olan ikizlerim için yapıyorum. Bugün KGS sınavına girecek olan çocuklarım için, dün akşam onlarla plan yapmıştık. Güzelce yemeğimizi yiyip duşumuzu alıp erken vakitte yatmayı planlamıştık. Ta ki saat 18.00 olana kadar. 18.00'da kesilen elektriğimiz ki hala 16. saatteyiz ve gelmedi. Planlarımızı bozmaya başlamıştı bile. Biz moralimizi bozmadık. Artık yatma zamanı gelmişti. Duşumuzu alamadık ve yemeğimizi fener eşliğinde yedikten sonra saat 22.00'da uyumaya çalıştık. Bizi aydınlatacak hiçbir enerji (cep tel, fener) kalmamıştı. Eşim sabah uyanabilmemiz için alarm kuramayacağımızdan dolayı uyumama kararı aldı. Sıcağın, karanlığın ve sineğin verdiği stresle sabaha kadar kusan oğlumu nasıl teselli edeceğimin verdiği çaresizlikle savaşmaya çalışıyordum. Artık gün ağarmıştı, çocuklarıma sınava gitmemelerini söylesem de onlar içlerindeki istek ve azimle sınava girmek istediler, hem de yanına bir kova alarak. Bunları çocuklarıma yaşatanlar, bizi karanlığa boğanlar hepinize lanet olsun. Sizi bu memlekette bu düzende yaşattığım için sizlerden özür dilerim anneciğim. Ama size söz, hayatınızdaki ışığın hiç sönmemesi için baban ve ben elimizden geleni yapacağız."

