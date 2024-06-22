banner913
banner932
BMW kül oldu
BMW kül oldu
23 0
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
27 0
 
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
34 0
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
37 0
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
502 0
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
42 0
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
25 0
banner1032

Simon Aykut, uzun süre hapis yatabilir

banner1020

Rum mallarını gasp ettiği gerekçesiyle Güney'de tutuklanan Simon Mistriel Aykut’un karşı karşıya bulunduğu suçlamaların ciddi olduğu ve mahkûm edilmesi halinde uzun bir hapis cezasına çarptırılma ihtimali bulunduğu belirtildi

banner974
Simon Aykut, uzun süre hapis yatabilir
banner971
İskele’deki Caesar Resort yatırımıyla tanınan ve Kıbrıs Rum mallarını gasp ettiği gerekçesiyle 7 Haziran’da Güney Kıbrıs’ta tutuklanarak, aleyhinde 124 suçlama getirilen Afik Group şirketlerinin CEO’su Simon Mistriel Aykut’un, 9 Eylül’de görülecek davaya kadar tutuklu kalacağı haberi, Rum basınından da gündem oldu.
Güney'de yayımlanan  Politis gazetesi konuyla ilgili geniş yer verdiği haberinde, KKTC’deki Rum mallarını gasp etmekle suçlanan Aykut’un, davası görülene kadar sanık pozisyonunda olacağını yazdı.
Aykut’un Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya sevk edildiğini ve ilk duruşmanın da 9 Eylül tarihine ayarlandığını yazan gazete, Aykut’un aleyhinde ciddi suçlamalar bulunduğunu kaydetti.
Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'nin önceki gün 73 yaşındaki Aykut’un adaletten kaçma riski olduğundan davası görülene kadar tutuklu kalmasına karar verdiğini kaydeden gazete, zanlının avukatlarının Aykut’un şartlı tahliyeyle serbest bırakılmasını istediklerini ancak mahkemenin bunu reddettiğini ifade etti.
Haberde, savcılığın, serbest bırakılması halinde davada hazır bulunmama ihtimali olduğundan, Aykut’un dava görülene kadar tutuklu kalmasına atıfta bulunduğu belirtildi.
Sürecin çarşamba günü gerçekleştirildiğini, mahkemenin kararının ise önceki gün açıklandığını kaydeden gazete, zanlının savunması ve iddia makamı tarafından kendisine sunulan argümanları değerlendiren mahkemenin, kaçma riski bulunduğundan Aykut’un tutukluğunun haklı olduğuna karar verdiğini kaydetti.
Aykut’un avukatlarının müvekkillerinin kaçma senaryosunun uzak olduğuna atıfta bulunarak, Aykut’un teminat yatırma ve polis karakoluna ispati vücutta bulunma niyeti olduğunu ifade ettikleri, aynı zamanda mahkemeyi Aykut’un Larnaka’da kalacağı konusunda bilgilendirdikleri de belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Kaza Mahkemesi Yargıcı Nikol Grigoriyu’nun önceki sabah 6 sayfalık kararıyla birlikte, sanığın savunma avukatlarının iddia makamının kaçma tehlikesi olduğundan Aykut’un tutuklu kalması talebine yaptığı itirazı reddettiğini belirtti.
Gazeteye göre Grigoriyu “beraat etmesine ilişkin beklentinin varlığını göz ardı etmeden, delillere dayanarak, sanığın mahkûm edilme olasılığının gözle görülür olduğunu” da ifade etti.
Aykut’un “Kıbrıs Cumhuriyeti’yle” olan bağlarına da atıfta bulunan Grigoriyu, Aykut’un İzmir’de doğduğunu, İsrail’de yaşadığını, Yahudi kimliğinden ötürü Portekiz pasaportuna sahip olduğunu aynı zamanda çok uzun bir süredir de İskele’de yaşadığını belirtti.
Grigoriyu, Aykut’un aile üyelerinin Rum kesiminde yaşadığına dair iddialar olmadığı gibi, Rum kesiminde taşınmaz malı veya başka bir güçlü bağı da olmadığını belirtti.
Aykut’un yalnızca Larnaka Havalimanından seyahat etmek için Güney Kıbrıs’a gittiğini belirten Grigoriyu, bütün bunların Aykut’un “Kıbrıs Cumhuriyeti’yle” hiçbir bağı olmadığı bulgusunu desteklediğini sözlerine ekledi.
Haberde, Aykut’un karşı karşıya bulunduğu suçlamaların ciddi olduğu ve mahkûm edilmesi halinde uzun bir hapis cezasına çarptırılma ihtimali bulunduğu da belirtildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.