"Ön yargı kurbanı oldum"

Ünlü sinema oyuncusu Berna Laçin'in annesi Kurban Bayramı tatilinde kalça kırığı nedeniyle Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesine iyi bakıldığını belirten Berna Laçin, devlet hastanesiyle ilgili ön yargı kurbanı olduğunu vurguladı

Türk sinema ve dizi oyuncusu, sunucu Berna Laçin, Kurban Bayramı tatilinde annesinin kalçasını kırdığını ve doktor bulamadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan yardım talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Laçin, annesinin sağlık durumuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada, annesinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde iyi bakıldığını belirterek, daha önce devlet hastaneleri hakkında sahip olduğu önyargıların yersiz olduğunu ifade etti.

Laçin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu zamana kadar devlet hastanesi hakkında birçok olumsuz yorum duyduk ve bu yüzden Kıbrıs’ta Nalbantoğlu Hastanesi'nden hep kaçındık. Annemi özel hastanelere götürüp ameliyat ettirdim. Sadece bir yıl içinde üçüncü defa kalça ve belini kırdı. Bayram olduğu için tüm uzmanların bulunduğu tek hastane olarak Nalbantoğlu Hastanesi’ne gitmeye karar verdim. Annem şu anda Devlet Hastanesi’nde ve çok iyi bakılıyor. Ön yargı kurbanı olduğumu fark ettim. Yarın (bugün) ameliyat olacak. İnşallah Allah yardım eder de iyi olur. Korkuyorum ama herkesin elinden geleni yaptığını biliyorum. Gerisi dua.”

Berna Laçin, annesinin tedavi sürecinde gösterilen özen ve ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, devlet hastanelerine yönelik önyargılarının değiştiğini belirtti.



